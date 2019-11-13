Усть-Катав, Челябинская область, , 15:50 — REGNUM В челябинском Усть-Катаве идёт проверка по факту самоубийства 55-летней женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным ведомства, трагедия произошла 7 ноября. Перед этим от неё ушли трое её родных детей в возрасте от 11 до 20 лет. Известно, что их она долгое время удерживала в доме.

Признаков криминальной смерти на теле погибшей нет. Обстоятельства трагедии выясняются.

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