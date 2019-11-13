Волгоград, , 16:27 — REGNUM Реставрация часовой башни завершилась на железнодорожном вокзале Волгограда, сообщили 13 ноября в пресс-службе Приволжской железной дороге. Специалисты усилили каркас часового панно и почистили стрелки.

Электромеханический механизм часов состоит из четырёх не зависящих друг от друга частей. Диаметр циферблата составляет четыре метра, длина минутной стрелки — 2,5 метра. Специалисты очистили стрелки от внешних загрязнений и покрыли их специальным устойчивым лакокрасочным покрытием.

Одна из достопримечательностей вокзального комплекса Волгограда была установлена в 1959 году.