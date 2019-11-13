Нальчик, , 15:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стали земскими врачами в 2019 году 44 доктора. Всего на начало года в сельских больницах требовался 91 специалист, сообщили 13 ноября в минздраве региона.

По словам и. о. министра здравоохранения Марата Хубиева, наиболее успешно в программе «Земский доктор» участвуют центральные больницы Черекского, Баксанского, Терского и Чегемского районов, а также районная больница в селении Заюково и межрайонная многопрофильная больница. В них закрыты 100% потребности во врачах, указанной в заявке.

Глава ведомства поставил задачу активизировать привлечение специалистов-медиков руководству ЦРБ Эльбрусского, Прохладненского, Майского, Зольского районов.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа «Земский доктор» активно реализовывалась в Кабардино-Балкарии в период с 2012 по 2015 год. Сельскими врачами за это время стали 225 докторов.