Вологда, , 15:39 — REGNUM Жители Вологодской области, чьё имущество и жильё пострадали от подтоплений, смогут подать заявления об ущербе в соответствующие инстанции, после чего данные заявления будут рассмотрены комиссией по оценке ущерба. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"В Вологодском районе уже работает комиссии по оценке ущерба. Заявления пострадавших от подтопления можно подать в администрации района и через любое отделение МФЦ», — отметил Кувшинников.

Чтобы оценить масштабы ЧП, он привёл в пример слова жителей села Дудинское, которые рассказали, что «таких паводков на своем веку не помнят».