Брюссель, , 15:39 — REGNUM Успешную хирургическую операцию провели председателю Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру. Об этом 13 ноября сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева, передает Seattle Post-Intelligencer.

Как сообщила представитель Еврокомиссии, Юнкер чувствует себя хорошо, и он уже в эту среду должен покинуть реанимационное отделение.

«Его возвращение в должность будет зависеть от скорости его выздоровления», — сказала Андреева.

Напомним, в октябре стало известно, что главе ЕК назначена операция по удалению аневризмы. Она была запланирована на 11 ноября. Стоит также отметить, что срок полномочий Юнкера на своем посту истекает уже в этом месяце.