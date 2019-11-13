Москва, , 15:35 — REGNUM Для расследования причин смерти 15-летней девочки в международном детском лагере «Артек» в Крыму Министерство просвещения РФ создало специальную комиссию.

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«Сейчас предстоит разобраться, что же могло стать этому причиной», — приводит РИА Новости слова источника в комиссии.

Добавим, что это второй за последний месяц подобный случай. В октябре в «Артеке» скончался 12-летний ребёнок из Санкт-Петербурга. Накануне трагедии он был госпитализирован в больницу Ялты с предварительным диагнозом «пневмония».

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Как сообщало ИА REGNUM, о смерти в лагере «Артек» 15-летней девочки из Махачкалы стало известно 13 ноября. Школьница легла спать вечером и утром была обнаружена мёртвой. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту трагедии. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Для установления причины смерти несовершеннолетней назначены экспертизы.

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