Ярославль, , 15:33 — REGNUM В Ярославской области не смогли завершить в срок все работы по губернаторскому проекту «Решаем вместе!». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал проекта, сообщения СМИ и жителей области в социальных сетях.

Строительство стадиона и создание общественного пространства в Рыбинске Rybinsk.ru

Как сообщал официальный сайт проекта в июле «в срок до 1 октября должны быть завершены все работы, отобранные к реализации в 2019 году». Между тем на 13 ноября ряд работ до сих пор не завершены.

До сих пор не приняты ряд крупных объектов. Это Юбилейный парк и Парк 30-летия Победы в Ярославле, парк между 18 и 28 школами в Рыбинске, благоустройство Парка Победы в Переславле-Залесском. Также в городах региона не завершены и ремонты ряда дворовых территорий. Непосредственными заказчиками работ являются местные администрации. Власти везде оправдываются примерно одинаково: проекты не совпали с действительностью, подрядчики подвели. Так в Рыбинске парк рядом с строящимся стадионом утонул в осенней грязи и лужах.

«Проект предполагал работы по водоотведению, но как видим этого оказалось недостаточно, и вода теперь скапливается вокруг стадиона и парка. В настоящее время считаем смету, чтобы провести дополнительную дренажную систему», — приводит сайт администрации Рыбинска слова заместителя главы по городскому хозяйству Алексея Рябченкова.

В Ярославле Парк 30-летия Победы тоже залило осенними дождями. Объяснения очень похожи.

«Фактически работы завершены. У нас претензии к подрядной организации по асфальту. И мы заставляем, чтобы они снова его переложили. Хотя уже дважды его перекладывали. Но в проектной документации работы не были вообще предусмотрены. По факту, когда зашла организация, сняла асфальт. Под асфальтом земля. В советские времена укладывали без подготовки, без песка, без щебня. Эти работы, конечно, были дополнительные», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

А в Переславле-Залесском затягивание сроков сдачи Парка Победы объяснили не проблемами, а заботой о красоте.

«Первоначальным проектом было запланированы воздушные линии к опорам освещения. Но парк получился очень хорошим, решили, что провода будут выглядеть не очень красиво, нужно убрать их под землю. Но это изменение проекта, поэтому в части освещения решили расторгнуть контракт и выставить на новый аукцион», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

На сайте в качестве незавершенных отмечено несколько десятков объектов: дворы, школы, детские сады. Евгений Чуркин говорит, что их значительно меньше. По данным сайта правительства Ярославской области, благоустроены 43 общественные и 113 дворовых территории.

«У нас около 14−15 незавершенных объектов, большая часть из них в высокой степени готовности. Половина из них по факту завершена. Губернатор ставил задачу завершить все до 1 октября. Есть объективные причины — например, на один из аукционов трижды никто не заявлялся. Есть некачественно подготовленная проектная документация. Где-то сложности с погодой, например, в Рыбинске почва и так заболоченная, а выпало большое количество осадков», — рассказал Евгений Чуркин.

Всего на выполнение работ по проекту в этом году выделено порядка 539 миллионов рублей: более 517 миллионов рублей — из федерального, остальное — из областного. Стоит отметить, что в состав губернаторского проекта второй год включаются работы, которые ранее местные власти выполняли в рамках своих полномочий — например, замена линолеума в школе и ремонт окна в детском саду.