Берёзовский район, Югра, , 15:30 — REGNUM В Югре в посёлке Хулимсунт четыре года не могут достроить школу. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились с 2016 года. Виной тому необязательность органов власти местного самоуправления Берёзовского района, заявила на пресс-конференции губернатор ХМАО Наталья Комарова.

По словам Комаровой, сейчас глава администрации Берёзовского района будет договариваться с банком по сопровождению этого проекта. А именно, чтобы финансы, которые муниципалитет перечисляет подрядной организации, использовались на этом объекте.

«Это не единственный, к сожалению, объект-долгострой в нашем регионе. Среди них есть объекты государственного значения, заказчиком которых является Управление капитального строительства правительства автономного округа. Это факт. Правительством принято решение о создании перечня таких объектов, что дает гарантию обеспеченности выполнения контрактных обязательств», — сообщила Наталья Комарова.

И пояснила, что хотя муниципальное самоуправление отделено от государственного, правительство ХМАО возьмёт на себя обязательства по сопровождению долгостроев в муниципалитетах.

Посёлок Хулимсунт — отдалённая территория Югры, до которой во все времена года можно добраться на вертолёте, в навигацию — речным транспортом, зимой — по зимникам. Круглогодичных автомобильных дорог нет. Население посёлка — около 1,5 тыс. человек.