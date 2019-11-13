Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM Нашумевший проект приаэродромной территории (ПАТ) аэропорта Кольцово, скорее всего, будет изменён. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявил агентству глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, с большой долей вероятности документ будет переделан, хотя его нынешняя версия была сделана по всем правилам и получила положительное заключение ведомства.

В частности, будет изменена седьмая подзона ПАТ, в которую попадала южная часть Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, проект ПАТ вызвал возмущение в среде застройщиков и городских властей Екатеринбурга. Новые стандарты угрожают развитию юга Екатеринбурга в сфере возведения жилья и объектов социальной инфраструктуры.

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