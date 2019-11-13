Рязань, , 15:26 — REGNUM Городские новогодние ели начали устанавливать в Рязани, сообщили 13 ноября в пресс-службе мэрии. К этому Новому году областной центр украсят 33 дерева, которые будут размещены на центральных площадях и в местах массового пребывания людей.

Все новогодние зелёные атрибуты — искусственные, для их украшения дополнительно закупают более 1,1 тысяч новых игрушек. Рабочие приступили к сборке «деревьев». 10 центральных ёлок установят на площадях Победы, Театральной, Ленина, в Центральном парке культуры и отдыха, у ДК «Приокский», у КДЦ «Октябрь», в парке Скобелева, на бульваре Победы, на Монастырской площади в посёлке Солотча и на территории Лесопарка. На Лыбедском бульваре планируется провести выставку «арт-ёлок».

ИА REGNUM напоминает, что Рязань стала «Новогодней столицей 2020».

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