Рига, , 15:17 — REGNUM В народном голосовании, которое прошло на сайте «Активный гражданин», приняли участие 204 000 жителей российской столицы. Об этом пишет портал Dienas Business.

Участники голосования выбирали станцию метро с самым «крутым» дизайном среди девять подземных терминалов, возведённых с июня 2018 г. по июнь 2019 г. В результате «Новопеределкино» набрало 28,05% от всех проголосовавших, Беломорская 19,31%, а Савёловская 16,1%.

Журналисты отмечают, что интерьер станции «Новопеределкино» спроектировало латвийское архитектурное бюро «United Riga Architects» (URA) под руководством Евгения Леонова. Главный элемент дизайна, вписанного в традиции и облик города, необычные потолки общей площадью 5800 м2.

Напомним, строительные работы прошли в период с 2015 г. по 2018 г. и были осуществлены Мосинжинерпроектом.