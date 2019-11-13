Симферополь, , 15:20 — REGNUM Жители Симферополя жалуются на то, что им под надуманными предлогами не предоставляют обещанное бесплатное лечение по ОМС в одной из частных клиник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В конце прошлого года мне предложили перевестись из своей городской поликлиники в частную клинику [название клиники], новое отделение которой недавно построили в Мирном под Симферополем. Разговор был о том, что они будут оказывать помощь по ОМС. Только в реальности всё вышло иначе. Я так ни разу и не смогла под различными предлогами не то, что какую-то консультацию получить, терапевт мне не хотел выписывать направления к другим специалистам. Он мне прямо и заявил: « Девушка, вообще-то моё время стоит денег, это коммерческая организация ». В общем, намёк был понятен», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Симферополя Юлия.

В социальных сетях горожане также неоднократно отмечали нежелание сотрудников клиники обслуживать их по ОМС.

«Мои обращения по лечению за счёт средств ОМС — они даже не стали рассматривать», — написал в Facebook симферополец Владислав Р.

Помимо этого, не все довольны уровнем обслуживания клиники и компетентностью докторов:

«Недавно водил ребёнка в [название клиники]. К неврологу (невропатолог). Консультация 1800 рублей. За 5 минут. Итог: прописаны одиннадцатилетнему ребёнку антидепрессанты, с рецептом, всё как полагается. Одиннадцатилетнему антидепрессанты! Жалоба была наша на дрожь в руках», — сообщил в Facebook житель города Леонид К.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма предложили закрепить всё население полуострова за частными клиниками.

Подробности: Глава Крыма предложил «прикрепить» жителей к частным клиникам