Париж, , 15:13 — REGNUM Национальная ассамблея Франции проголосовала за увеличение бюджета Елисейского дворца на 2 миллиона евро в 2020 году, что было оправдано интеграцией расходов, связанных с министерством внутренних дел, но подверглось критике со стороны оппозиции, сообщает Le Figaro.

Средства, выделенные официальной резиденции президента Франции, составят 105 млн евро в 2020 году, увеличившись на 2,136 млн евро (+ 2,2%) по сравнению с 2019 годом.

«Каждый год мы берем на себя резервы почти десятой части бюджета. Что произойдет, когда резервы будут исчерпаны?», — заявила депутат Сара Эль Хайри, призвала к увеличению бюджета, потому что «человеческие и технологические ресурсы для работы в парламенте недостаточны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг французской столицы вырос до 5,9 млрд евро в 2019 году и, вероятно, увеличится до 6,14 млрд евро к концу 2020 года.

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