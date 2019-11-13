Париж, , 15:11 — REGNUM Долг памяти жертвам терактов, которые погибли в результате совершенных боевиками исламистской группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терактов 13 ноября 2015 года в парижском пригороде Сен-Дени, отдали во Франции .

Цветы в память о жертвах Paris.fr

Главная траурная процессия проходила от стадиона «Стад де Франс», на котором произошла первая атака террористов, до концертного зала «Батаклан», где также погибли люди, всего от атак террористов в тот день погибли 130 человек.

В траурном шествии принял участие глава французского МВД Кристоф Кастанер, министр юстиции Франции Николь Беллубе, мэр Парижа Анн Идальго и родственники погибших. Они возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена возле стадиона «Стад де Франс» в 2016 году, и почтили память жертв терактов минутой молчания, а затем прошли по маршруту до зала «Батаклан».

Также президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей странице в социальной сети Twitter: «Давайте вспомним обещание, которое мы себе давали, — оставаться едиными, чтобы не позволить победить тем, кто совершил эти атаки. Давайте вспомним 13 ноября и жертв этих нападений».

Отметим, серия атак террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошла 13 ноября 2015 года в Париже и в пригороде Сен-Дени. В результате нападений террористов в общей сложности тогда погибли 130 человек, еще около 350 получили ранения.