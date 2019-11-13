Красноярск, , 15:08 — REGNUM В столице Красноярского края — городе Красноярске — завершается строительство семи детских садов. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в горадминистрации.

В частности, в микрорайоне Слобода Весны достраивается образовательный комплекс: школа и два детсада на 270 мест каждый. Завершить строительно-монтажные работы планируют до конца 2019 года.

Высокую степень готовности имеет детский сад в микрорайоне Бугач, рассчитанный на 190 детей. Открытие учреждения запланировано на начало 2020 года.

С опережением графика планируют сдать два детских сада в микрорайоне Пашенном.

Также дошкольные учреждения возводятся в микрорайонах Покровский и Солонцы-2.

«Если смотреть на перспективу, то в 2021 году город будет иметь на своём балансе 20 новых детских садов», — прокомментировал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке сорваны сроки строительства двух детских садов.

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