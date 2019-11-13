Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM Уральские операторы связи недовольны требованиями МУП «Гортранс» расторгнуть прежние договоры на аренду опор контактной сети и перезаключением на новых условиях. Эти новые условия они называют кабальными, говорится в обращении операторов к мэру Александру Высокинскому.

Как следует из текста обращения, тариф по аренде опор планируется поднять на 401,98%. При этом потребительские цены в 2017—2018 годах выросли в среднем на 12,3%. В связи с этим руководители телекоммуникационных компаний не считают обоснованным такой рост. По их мнению, он также не пропорционален.

Коммерсанты считают, что условия нового договора, который с ними заключается, нарушают федеральное антимонопольное законодательство. Они просят Высокинского вмешаться в ситуацию. Иначе, по их словам, пострадают сотни тысяч абонентов.