Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM Управляющий директор — член правления АО «Аграрная кредитная корпорация» холдинга «КазАрго» подозревается в совершении коррупционного преступления, сообщили в агентстве Казахстана по противодействию коррупции.

В ведомстве отметили, что подозреваемый путём обмана и злоупотребления доверием завладел суммой в размере $20 тыс. из оговоренных ранее $200 тыс., которые принадлежали учредителю ТОО «Интер-Агро» и ТОО «ИнтерАгроТрейд».

В обмен топ-менеджер обещал заключить договор купли продажи залогового имущества в виде элеватора в Актюбинской области Казахстана. При этом подобные сделки не входят в компетенцию подозреваемого.

Отметим, АО «Аграрная кредитная корпорация» — это крупная финансовая организация, работающая в сфере развития аграрно-промышленного комплекса. Председателем правления компании является Мурат Дарибаев.

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