Иркутск, , 14:53 — REGNUM Видеоролики с интервью жителей районов Иркутской области, пострадавших от сильного наводнения летом 2019 года, за день собрали уже около 500 тысяч просмотров: пользователи социальных сетей выражают поддержку пострадавшим и возмущаются бездействием региональных властей, которые до сих пор не оказали людям полагающуюся им помощь.

В частности, на момент подготовки сообщения в социальной сети «Одноклассники» количество просмотров ролика «Катастрофа продолжается. «Ваша помощь провалилась вместе с полом» превысило 486 тысяч просмотров, во «ВКонтакте» — более 7 тысяч.

Интервью с жителями взяли активисты Общероссийского народного фронта, которые на месте проверяли, как власти Иркутской области выполняют поручения президента Владимира Путина, сделанные им по итогам посещения пострадавших районов и общения с жителями.

Как сообщает портал «Иркутск сегодня», в ролике показана жизнь улицы Октябрьская в Нижнеудинске. Многоквартирные дома на этой улице были затоплены, вода в них превышала метр, однако здания были признаны годными для проживания — власти пообещали жителям капитальный ремонт. «Хозяева квартир воспринимают это определение почти как смертный приговор. Не нужно быть специалистом, чтобы понять — дома рассыпаются на глазах, жить в них опасно. Зимовать и вовсе жутко», — пишут журналисты издания.

Одна из жительниц улицы рассказала, что повторного обследования домов, провести которое Путину лично пообещал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, фактически не было. «Пришли двое мужчин, посидели на лавочке напротив нашего дома. В подвалы не пошли, потому что они были полностью затоплены. Ничего определить инструментально не смогли и просто написали акт: дом под капремонт», — сообщила она.

Жительница другого дома показывает, как в трещину, ширина которой по документам составляет около 1 см, спокойно проходит её ладонь. А комната ещё одной квартиры, «пригодной для проживания», после обследования и обещания помощи и вовсе провалилась в подвал вместе с мебелью.

«Людские проблемы никого не волнуют. Только сами жильцы и живут с этими проблемами и страхами», — прокомментировала пользовательница «Одноклассников» Салима Сарсакбаева. «Надо Путину опять туда ехать, но уже с пистолетом!» — предположил пользователь Григорий Заруцкий.

Своё недовольство жители Иркутской области выражают и в инстаграм-аккаунте губернатора Левченко. Например, пользователь berezina19890 пишет: «Товарищ Левченко, скажите, пожалуйста, почему так долго делаются денежные переводы по сертификату продавцам? Деньги государство выделило! Пока товарищ Мутко был в Тулуне все решалось в считаные дни! Все разъехались и наше министерство перестало шевелиться??? Скоро зима! У нас например жильё оплачено до завтра!!! Можно как то с этим разобраться или нам нужно звонить на горячую линию президента с жалобой???».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийский народный фронт выявил многочисленные нарушения в вопросах оказания помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. В частности, около 70% опрошенных жителей затопленных летом районов заявили об отсутствии у них информации о мерах поддержки. Для того, чтобы получить причитающуюся компенсацию, люди вынуждены обращаться к платным адвокатам. О проблемах с выплатой компенсаций заявили 90% опрошенных. Представители ОНФ заявили, что региональная исполнительная власть не справилась с выполнением поручений президента.