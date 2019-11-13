Кемерово, , 14:51 — REGNUM В Кузбасс идут морозы. По прогнозам синоптиков, погода на текущей неделе будет неустойчивая — в ближайшие дни ожидаются снег, метель, ветер до 17 метров в секунду и гололёд.

Завтра, 14 ноября, в регионе днём ожидается похолодание до — 9 °C и до — 14 °C в некоторых районах области, к вечеру и в ночь на пятницу, 15 ноября, до — 22 °C.

«В пятницу ожидается существенное понижение температуры — до — 27 °C днём, в ночь на субботу тоже, предварительно, до — 27 °C, однако есть все условия для того, что температура в некоторых районах области опустится до — 30 °C и ниже», — сообщили «Сибдепо» в Гидрометеоцентре.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, арктический антициклон принесёт аномально холодную погоду в Уральский и Сибирский регионы России. Морозы и снег ожидаются в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай.