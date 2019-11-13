Ставрополь, , 14:54 — REGNUM Школьница из Ставрополя, которую два дня искали правоохранители, спасатели, военные и волонтеры, пряталась в подъезде одной из многоэтажек города. Никаких преступлений в отношении девочки за это время не совершалось, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе СК РФ по региону.

Напомним, 16-летняя школьница ушла из дома утром 11 ноября, и о ее местонахождении не было известно почти двое суток. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, а мобильный телефон девочки в ходе поисков был найден в лесополосе в черте Ставрополя. Найти школьницу живой и невредимой удалось поздно вечером 12 ноября.

«Причины и все обстоятельства ее исчезновения следователь выяснит в ходе допроса, к которому он приступит после оказания девочке психологической и педагогической помощи», — пояснили в СК.

Также следователи изучают роль органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в произошедшей ситуации, «поставившей под угрозу жизнь и здоровье школьницы». По результатам проверки их действиям (или бездействию) будет дана правовая оценка.

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