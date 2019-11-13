Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию под названием Reels, которая, как отмечается, подозрительно похожа на сервис создания коротких роликов, который предлагает TikTok. Об этом 12 ноября сообщил портал Mashable.

Издание отмечает: ни для кого не является секретом то, что если Facebook не может купить какое-то популярное приложение или сервис, то компания просто создаёт их аналоги. Reels позволит пользователям Instagram создавать 15-секундные короткие ролики, в которые можно добавлять музыку и весь контент, который можно загрузить в сторис.

Напомним, ранее Facebook уже предпринимал попытку создать аналог TikTok, выпустив приложение Lasso для устройств под управлением iOS и Android. Сейчас оно доступно для скачивания только в США.

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