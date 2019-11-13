Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Американский 40-летний популярный певец, актер и автор песен Джон Ледженд признан «самым сексуальным из ныне живущих мужчин» по версии журнала People.

«Я был в восторге, но в то же время немного напуган, потому что это большое давление», — приводит журнал мнение самого певца о выборе его в качестве самого сексуального мужчины года.

Также отмечается, что Леджленд стал 34-м «самым сексуальным из ныне живущих мужчин», первым в 1985-м году стал известный американский актер Мел Гибсон, которому тогда было 29 лет.

Отметим, дебютный альбом Джона Ледженда «Get Lifted» вышел в 2006 году и завоевал сразу три статуэтки престижной музыкальной американской премии Grammy. Кроме того, он является обладателем музыкальной награды Emmy, и кинопремий «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую песню к фильму в 2015 году.