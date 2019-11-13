Джакарта, , 14:25 — REGNUM Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани выразила обеспокоенность в связи с взрывом в Медане 13 ноября, сообщает Kompas.

«Есть вещи, которые мы должны предвидеть. Это задача не только полиции, но и всех элементов общества», — заявила Пуан Махарани в Джакарте.

Пуан Махарани попросила оценить деятельность национального агентства по борьбе с терроризмом, полиции и военными по выполнению программы дерадикализации.

Напомним, в результате инцидента шесть человек получили ранения, четверо из них были сотрудниками полиции. Кроме того, несколько автомобилей, припаркованных возле места происшествия, также получили незначительные повреждения.

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