Элиста, , 14:20 — REGNUM Всю систему здравоохранения Калмыкии ожидает масштабная организация, это станет приоритетной задачей, сообщил журналистам на брифинге 13 ноября министр здравоохранения республики Калмыкия Юрий Кикенов.

«Будут созданы три крупных межрайонных центра в Лаганском, Яшалтинском и Сарпинских районах, которые буду оснащены современным оборудованием, укомплектованы специалистами. Это задачи на ближайшее будущее», — цитирует Кикенова РИА «Калмыкия».

Он отметил, что большая часть медучреждений в районах Калмыкии были построены много десятилетий назад, и те же 45−50 лет никак не модернизировались. Переоснастить существующие и даже построить новые обещают в «максимально сжатые сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кикенов заявлял о том, что медицина в Калмыкии может стать рентабельной в течение двух лет.