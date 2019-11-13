Село Петровское, ДНР, , 14:24 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины начали разминирование на участке разведения сил и средств в Донбассе в районе Петровского. Об этом 13 ноября сообщил глава пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

«Сегодня в 12:00 (13:00 мск) с наступлением пятых суток от начала разведения начато разминирование на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское», — приводит слова Агеева агентство УНН.

Кроме этого, он рассказал, что за прошедшие сутки проведена верификация отвода сил и средств в районе указанных населённых пунктов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители силовых ведомств Украины 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики в нарушение Минских соглашений.