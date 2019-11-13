Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Восьми победителям конкурса проектов арт-парка «Тучков буян», который должен появиться на месте так и не реализованного судебного квартала, заплатят по 60 тысяч долларов за разработку их концепций, после чего будет отобран основной победитель. Об этом заявил генеральный директор консалтинговой группы КБ Стрелка Денис Леонтьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стройплощадка будущего парка Тучков Буян Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, пространство у Тучкова моста на Ватном острове должны были отдать под строительство судебного квартала. Однако поддержки со стороны горожан эта идея не получила, поэтому было решено разместить на территории арт-парк. Голосованием петербуржцы выбрали его название — «Тучков буян». Кроме того, 387 тысяч жителей города выбрали наполнение арт-парка. Так на участке, где раньше находится институт прикладной химии появятся: главный городской газон, зимний каток, ботанический сад, фонтаны и шутихи, открыта сцена и городской пляж.

Теперь время пришло для главного — выбора проект будущей городской зоны отдыха. Уже в эту пятницу, 15 ноября, будет запущен в работу сайт по приему заявок на участие в проектном конкурсе.

«Конкурс будет международный с предварительной квалификацией. Конкурсные правила и конкурсные процедуры будут соответствовать международным стандартам ЮНЕСКО и международного Союза архитекторов», — сказал Леонтьев.

Кроме того, в состав жюри войдут как российские, так и международные эксперты: главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, президент Петербургского союза архитекторов Олег Романов, российский архитектор Сергей Чобан, а также специальный советник ЮНЕСКО Франческо Бандарина, один ведущих ландшафтный дизайнер в мире, автор набережных Манхеттена Кент Смит, французский ботаник, автор вертикальных садов Патрик Бланк и другие.

«Из всех заявок, которые к нам придут с 15 ноября до 15 января будут выбраны восемь участников, шесть на основе предыдущего опыта и два участника — молодые архитекторы», — пояснил Денис Леонтьев.

Команды должны состоять из архитектора, ландшафтного архитектора, специалистов по наследию, ботанике, транспорта, культурного программирования.

«Восемь участников мы выберем третьего-четвертого февраля 2020 года. Каждый из участников должны будут приехать на площадку, чтобы ознакомиться с ней, после чего командам будет выделено по 60 тысяч долларов — вознаграждение на участие конкурса», — пояснил спикер.

Таким образом, восемь отобранных команд в течение отведённого срока должны разработать проекты, которые позже будут изучены конкурсной комиссией, а после выбраны три победителя.

«60 тысяч долларов — оплата того времени, которые они уделят проекту. Затем будут отобраны три проекта-победителя, авторы которых за первое место получат 50 тысяч долларов, за второе 30 тысяч долларов, а третье 20 тысяч долларов. Победитель конкурса будет объявлен в июне на Петербургском международном экономическом форуме», — подчеркнул Денис Леонтьев.

К слову, помимо территории парка, команды должны будут разработать концепцию улицы Добролюбова, площади Лихачева и пешеходной набережной от Тучкова до Биржевого моста. К конкурсу допускаются все — как профессионалы, так и начинающие авторы, молодые бюро. Для первых необходимо иметь реализованные проекты, для вторых конкурсные работы, концепции. Главным критерием участия — проект должен быть полностью уникальным и адаптирован под существующий ландшафт.

«Мы вышли, на мой взгляд, на самое взвешенное, правильное решение — общественное простоанство с театром балета и местом, в котором горожане смогут удовлетворить свои потребности и в рекреации и в культуре и в отдыхе», — отметил главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.

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