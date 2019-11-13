Алма-Ата, Казахстан, , 14:05 — REGNUM Плотность зеленых насаждений в Алма-Ате за последние 40 лет сократилась с 10 кв. метров на человека до 4,8 кв. метров, сообщили 13 ноября в пресс-службе администрации города.

13 ноября в Алма-Ате состоялось рабочее совещание под председательством мэра Бакытжана Сагинтаева, участники которого обсудили мастер-план озеленения города. Городские власти планируют высадить в ближайшие три года 1 млн деревьев.

В администрации Алма-Аты считают, что новые зеленые насаждения позволят снизить уровень шума вдоль дорог, а также снизить уровень пыли в радиусе 1 км от озелененной территории.

Отметим, в рамках государственно-частного сотрудничества к озеленению Алма-Аты в Казахстане привлекаются бизнесмены. В первой половине 2019 года в городе были высажены деревья на площади 100 тыс. кв. метров.

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