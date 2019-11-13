Киев, , 14:14 — REGNUM Местом действия нового дополнения к игре Metro Exodus может стать Владивосток. На это намекнули разработчики из студии 4A Games 13 ноября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/4AGames/status/1194371740064989184

Они опубликовали скриншот с разрушенным Золотым мостом, который находится во Владивостоке. Геймеры в комментариях предполагают, что таким образом создатели игры показывают одну из локаций предстоящего дополнения.

Напомним, релиз Metro Exodus состоялся в феврале 2019 года. Игроки и критики высоко оценили проект от украинских разработчиков.

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