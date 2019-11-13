Махачкала, , 14:04 — REGNUM Более 50 объектов инфраструктуры возводится в 2019 году в Дагестане в рамках госпрограммы устойчивого развития сельских территорий. Среди них школы, учреждения первичной медицины, объекты водо‑ и газоснабжения, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

В частности, в 10 населенных пунктах ведутся работы по водоснабжению, что, по данным ведомства, позволит обеспечить питьевой водой 24 тыс. сельских жителей. В 20 сельских поселениях проводятся работы по строительству объектов газификации — это позволит улучшить коммунальные условия для 47 тыс. человек.

Кроме того, в рамках госпрограммы в сельской местности Дагестана до конца года планируется завершить строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов, четырех спортивных сооружений, а также школы на 320 ученических мест в селе Новая Урада в Шамильском районе.

Напомним, в середине октября министр сельского хозяйства Дагестана Абзагир Гусейнов сообщил, что в 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в регионе предусмотрено финансирование объектов на сумму 839 млн рублей. При этом, как отметил чиновник, в результате проведения конкурсных процедур ведомству удалось сэкономить 16 млн рублей.

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