Кызыл, , 13:58 — REGNUM В Туве прогнозируется ухудшение погоды, которое продержится несколько суток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, днём 13 ноября и в течение суток 14 ноября здесь ожидают усиление северо-западного ветра до 17−22 м/с, а местами сильный снег.

На дорогах возможно образование гололедицы. Кроме того, возможно обледенение проводов и веток деревьев.

15 ноября снегопад продолжится, а местами и 16 числа. Скорость ветра будет достигать 18 м/с, и всё будет сопровождаться похолоданием до 33 градусов ночью 16 ноября.

В связи с этим спасатели призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Тех же, кто не вполне уверен в своих качествах по вождению сотрудники МЧС вовсе просят отказаться от поездок в эти дни.

Как сообщало ИА REGNUM, соседний Алтай уже накрыло снегопадов 12 ноября. Сегодня ремонтники вывели 45 единиц техники для расчистки дорог от снега. На опасных участках они посыпаются песком, а при необходимости реагентами.

Читайте также: На Алтае устраняют последствия сильного снегопада