Челябинск, , 13:54 — REGNUM В Челябинске под стражу отправлен 23-летний гражданин который 10 ноября устроил ДТП и скрылся. Постановление вынес Центральный райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл рано утром 10 ноября в Металлургическом районе. Водитель машины «Опель-Астра» врезался в шиномонтажную мастерскую. В результате находившийся внутри мужчина получил травмы. А виновник сбежал.

Вскоре его поймали. Свою вину гражданин признал, но давать показания отказался. Ему грозит до семи лет. Пока он арестован до 11 января.