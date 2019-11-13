Лос-Анджелес, США, , 13:57 — REGNUM Стали известны электрокары, которые будут претендовать на звание лучшего «Зеленого автомобиля года». Об этом сообщается на сайте PR Newswire.

Организатором конкурса является американское издание «Green Car Journal», которое 15 лет назад предложило регулярно выбирать самый экологичный автомобиль года.

В 2019 году за главный приз поборются: Ford Escape, Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 и Toyota Corolla. Кандидатами на номинацию зеленый внедорожник 2020 года стали: Ford Explorer Hybrid, Honda CR-V, Subaru Crosstrek Hybrid, Toyota Highlander Hybrid и Toyota RAV4.

Победители конкурса будут объявлены в Лос-Анджелесе на пресс-конференции Green Car Awards утром 21 ноября 2019 года.

Напомним, что в последние два года главный приз брали автомобили японской автокомпании Honda. В 2019 году финалистом стал Honda Insight, а в 2018 году — Honda Clarity.

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