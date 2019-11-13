Ирвайн, США, , 13:56 — REGNUM В многопользовательском шутере Overwatch стартовало временно испытание, посвящённое героине игры по имени Mercy («Ангел» в русской версии игры). Об этом сообщалось 12 ноября в ролике на YouTube-канале проекта.

Аngel из игры Overwatch

Испытание продлится с 12 ноября до 2 декабря 2019 года. За победу в матчах игроки смогут получить иконку, граффити и легендарный облик на Mercy.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Blizzard Entertainment выпустила рассказ «Валькирия», посвящённый Mercy. По сюжету произведения, героиня впервые вступает в отряд Overwatch.

Читайте ранее в этом сюжете: Последние дополнения к игре Shovel Knight выйдут в декабре

Читайте развитие сюжета: Создатель The Binding of Isaac выпустил новую инди-игру