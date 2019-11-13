Новосибирск, , 13:43 — REGNUM Минпромторг Новосибирской области усилит контроль за работой пунктов приёма металлолома, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона по итогам заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в области.

По словам начальника управления лицензирования регионального Минпромторга Ирины Редько, министерство выдает лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных и цветных металлов и на начало октября 2019 года было выдано 147 действующих лицензий (556 площадок). По итогам проверок работы площадок металлоприема в 2019 году составлено 108 административных протоколов. На заседании было отмечено, что основная проблема в данной сфере — увеличение количества нелегальных пунктов приёма. Для оперативного решения вопросов в новосибирском Минпромторге появится координационный совет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе 2019 года в Кировском районе Новосибирска произошёл взрыв снаряда. Погиб мужчина. Он нашёл в куче металла с полигона похожий на снаряд предмет и начал резать его.

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После этого губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил правоохранительным структурам проверить пункты сбора и переработки металлолома.

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