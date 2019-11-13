Челябинск, , 13:37 — REGNUM Бывший челябинский судья Сергей Югов разыскивается по заявке четвёртого управления СКР, расположенного в Екатеринбурге. Об этом пишет Накануне.Ru.

Экс-судья горсуда Коркино подозревается в развратных действиях. Следователи считают, что преступление было совершено в отношении двух девочек-подростков, которые пока не достигли 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас Югова ищут. Скандал возник весной 2018 года. В марте один из местных жителей добился внимания детского федерального омбудсмена Анны Кузнецовой и главы СКР Александра Бастрыкина. Гражданин просил расследовать факты домогательств до его дочерей, младшей из которых в момент совершения преступного деяния было всего восемь лет. Мужчина заявлял, что на местном уровне следователи ему отказывают. В итоге дело было заведено.

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