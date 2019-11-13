Лондон, , 16:59 — REGNUM Бывший бас-гитарист и вокалист рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил солидарность с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом, вынужденным уйти в отставку под давлением военных и оппозиции. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Эво, если ты это видишь: я надеюсь, твоё изгнание быстро закончится, ты нужен своему народу, ему нужен такой лидер, как ты», — поддержал Моралеса в видеообращении музыкант.

Уотерс отметил, что Эво не только спас множество боливийцев от нищеты, но и «принёс демократию в каждый уголок своей страны».

Басист заверил, что история и правда на стороне президента в изгнании, и выразил надежду на то, что Моралес как можно скорее вернётся на Родину.