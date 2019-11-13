Куньмин, Китай, , 13:29 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-запад Китая задержала четырех подозреваемых с 170 тоннами незаконно перевозимого табака в семи контейнерах на сумму более 6 млн юаней (около $854 896), сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Полиция уезда Цюбэй Вэньшаь-Мяо-Чжуаского автономного уезда провинции Юньнань задержала на КПП скоростного шоссе Гуанчжоу-Куньмин 2 ноября подозрительный грузовик, изъяв 420 мешков табака весом более 20 тонн. Полиция также нашла цех нелегальной фасовки табака на продажу в городе Вэньшань.

Расследование продолжается. Отметим, что провинция Юньнань является одним из крупнейших производителем табака в Китае. При этом частная торговля и перевозка табака строго запрещена в Китае. Любой, кто занимается торговлей табака без лицензии попадет под уголовное преследование согласно законам КНР.

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