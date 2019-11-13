Лос-Анджелес, США, , 13:43 — REGNUM Финальные дополнения к игре Shovel Knight выйдут 10 декабря 2019 года. Об этом 12 ноября на своём официальном сайте рассказали разработчики из студии Yacht Club Games.

В расширениях под названиями King of Cards и Showdown игроков ожидают новые уровни, враги, а также соревновательный режим для четырёх человек. В этот день также выйдет специальное издание Shovel Knight для консолей Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, Shovel Knight — это игра в жанре платформера от американской студии Yacht Club Games. По сюжету, геймеры управляют Лопатным Рыцарем, который пытается спасти свою подругу.

Читайте ранее в этом сюжете: Киберспортивная организация Echo Fox прекратила своё существование