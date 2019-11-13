Ташкент, , 13:28 — REGNUM В Узбекистане работникам прокуратуры со стажем свыше 20 лет будут представляться дополнительные 15 дней отпуска, сообщает 13 ноября издание UzDaily со ссылкой на поправки в закон «О прокуратуре».

Поправки также позволяют работникам прокуратуры заниматься научной, педагогической и творческой деятельности. Ранее эти направления деятельности допускались только в свободное от основной работы время.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября парламент Узбекистана в трех чтениях принянил закон «О национальной гвардии». Документ определяет структуру, правовой статус, требования к личному составу и другие аспекты деятельности Нацгвардии.

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