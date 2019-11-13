Жирона, Испания, , 13:22 — REGNUM Представители правоохранительных органов Каталонии начали разгон участников акций протеста, которые заблокировали трассу АР-7 между Испанией и Францией в районе Жироны. Соответствующие кадры 13 ноября транслирует телеканал 24 Horas.

На запечатлённых кадрах видно, что протестующие поджигают деревья, а также автомобильные шины и другие предметы, принесённые ими к трассе.

Кроме этого, сообщается, что участники акций протестов заблокировали трассу в ночное время, что к настоящему моменту привело к большим автомобильным пробкам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 ноября французским и испанским правоохранительным органам удалось прекратить блокаду главной автодороги из испанской Каталонии во Францию, однако вторая автодорога во Францию так и осталась заблокированной.