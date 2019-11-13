Нур-Султан, 13 ноября 2019, 13:13 — REGNUM Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали гражданина России, который пытался вывезти рога сайги общим весом 29 кг, сообщили в пресс-службе ведомства.
13 ноября в пункте пропуска «Аксай» на участке Уральского пограничного отряда пограничники досмотрели автомобиль «Рено», принадлежавший гражданину России 1983 года рождения.
В багажном отделении автомобиля обнаружены свежеспиленные рога сайги в количестве 128 штук. Предварительная стоимость груза составляет 242,4 млн тенге ($624 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября правоохранительные органы Казахстана задержали браконьеров в Иле-Алатауском национальном парке на территории Алма-Атинской области. При осмотре автомобиля была обнаружена туша косули.
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