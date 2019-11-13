История вопроса

1. задержания браконьеров в лесах, полях, на реках и морях

2. рейды рыб-, охот- и прочих инспекций

3, да, вырубка елок под Новый Год и кара за это

4. сдедственные действия и суды над браконьерами

5. участие браконьеров в других преступлениях, например, в убийстве егерей