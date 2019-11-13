Арктический антициклон принесет аномально холодную погоду в Уральский и Сибирский регионы России, сообщили 13 ноября в Гидрометцентре России. Основное похолодание придется 14 ноября на юг Западной Сибири, а затем распространится и на другие территории.

Морозы, сильный снег с метелью ожидаются в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай. В Иркутской области ночная температура может упасть до минус 40 градусов. Арктический холод придет и на Урал: в Свердловской и Тюменской области ожидается до минус 25 градусов в ночные часы.

Аномальных для этого времени года морозов до минус 29 градусов, сильных снегопадов и гололеда ждут в Архангельской области, в Ненецком автономном округе, в республиказ Коми и Карелии.