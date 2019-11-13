На Алтае устраняют последствия сильного снегопада
На Алтае дорожные службы устраняють последствия прошедшего накануне обильного снегопада. На региональные трассы выведено 45 единиц техники для расчистки снега.
В Забайкалье пришли сибирские морозы
Вслед за штормовыми ветрами в Забайкальском крае пришло сильное похолодание, передает корреспондент ИА REGNUM.
Снега и метели: из Арктики в регионы России идут холода
В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях прогнозируются снег и метель, на юге Алтайского края — почти штормовой ветер, на севере Республики Алтай — сильный снег.
Из-за снегопада накануне, 12 ноября, Новосибирск стоял в пробках, которые к вечеру достигали показателя в 11 баллов. Сегодня утром, 13 ноября, город вновь встал — пробки уже 8−9 баллов.
Новосибирцы второй день стоят в пробках, власти рапортуют об уборке дорог
Власти Новосибирска сегодня, 13 ноября, отчитались об уборке снега с городских дорог. По данным мэрии, работа ведётся в круглосуточном режиме, выведена дополнительная снегоуборочная техника. В то же время новосибирцы отмечают, что если дороги и очищают, то только в центре города.
Жителей России предупредили об аномальных холодах
На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду. Об этом 13 ноября рассказала заведующая лабораторий Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Новосибирск ждёт резкое похолодание — до — 28 °С
В Новосибирске в ближайшие дни ожидается усиление морозов. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 14 по 16 ноября в городе ночью будет до — 24 °C, в пригороде до — 28 °C, днём до — 20 °C, снег, гололедица. Завтра, 14 ноября, температура ночью до — 18 °C, в пригороде до — 21 °C, днём до — 15 °C (с понижением в течение дня). 15 ноября ночью до — 24 °C, днём — 18.-20 °С. 16 ноября ночью до — 24 °C, в пригороде до — 28 °C, днём до — 13 °C. Сегодня, 13 ноября в городе, во второй половине дня ожидается снег, температура воздуха до-5 °С с дальнейшим понижением в течение дня, на дорогах местами гололедица.