Гонконг, Китай, , 12:56 — REGNUM Новые массовые акции протеста готовятся в Гонконге в течение ближайшей недели. Об этом на своей странице в Facebook предупреждает 13 ноября Генеральное консульство РФ, расположенное в данном административном районе Китая.

Ссылаясь на данные из соцсетей, дипмиссия сообщает, что протесты во многих частях Гонконга запланированы с 13 по 17 ноября, а также на 20 ноября в популярном для туристов районе Tsim Sha Tsui.

В сообщении Генконсульства рекомендуется избегать мест, где происходит скопление людей, а также узнавать новости, прежде чем совершать поездки по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге не утихают с лета. Начались они после опубликования текста законопроекта о выдаче осужденных на материковый Китай. Администрация Гонконга отозвала проект закона, но протесты не прекращаются.

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