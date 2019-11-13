Омск, , 12:49 — REGNUM В Омске проходит патриотическая акция, приуроченная ко Дню Героев Отечества: студенты, поисковики, общественники благоустраивают воинские захоронения. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в правительстве Омской области.

День Героев Отечества отмечается 9 декабря. В Омске участники акции привели в порядок солдатские захоронения на Старо-Северном и Ново-Южном кладбищах. Только на Старо-Северном кладбище насчитывается 585 солдатских могил.

Территории захоронений очищаются от веток, листвы и другого мусора.

Патриотическая акция будет продолжаться и на следующей неделе. В порядок планируют привести могилы Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы I, II и III степеней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ко Дню Победы планируют установить скульптуру «Под знаменем Победы».

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