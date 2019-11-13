Москва, , 12:42 — REGNUM Жителей регионов России 16 ноября приглашают принять участие во Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!», сообщили в Минпросвещения РФ.

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Всероссийская контрольная по физике, математике и информатике «Выходи решать!» пройдет России и за рубежом в третий раз. Все желающие могут бесплатно написать контрольную онлайн на сайте проекта.

Участникам предложат решить пять задач по каждому из трёх предметов. Для участия в проекте необходима регистрация. Победители получат призы.

Как сообщало ИА REGNUM, тотальный диктант в России прошёл 13 апреля. Участие в «Тотальном диктанте» в 2019 году приняли более 236 тыс. человек.

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