Москва, , 12:40 — REGNUM Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит в 2020 году в России 322 тыс. рублей, а пособия по временной нетрудоспособности — 2,3 тыс. рублей в день. Об этом пишет 13 ноября «Российская газета» со ссылкой на Фонд социального страхования (ФСС).

«Таким образом, максимальный больничный в месяц составит в 2020 году чуть больше 69 тысяч рублей», — отмечает издание.

За 140 дней декретного отпуска российские женщины смогут получить до 322 190 рублей. Текущий размер таких выплат не превышает 301 тыс. рублей.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет в 2020 году до 27 984 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка — до 17 479 рублей, пособие женщинам, которые встали на медицинский учет на раннем сроке беременности — до 655 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составляет 52 тыс. рублей.