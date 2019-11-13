Севастополь, , 12:45 — REGNUM Прямые поезда из Севастополя в Москву и обратно начнут ходить с весны 2020 года. Об этом 13 ноября сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Развожаева, 12 ноября он пригласил в Севастополь директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова для обсуждения вопроса о прямом железнодорожном сообщении между Москвой и столицей Крыма.

«Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу», — написал в своём сообщении врио губернатора Севастополя.

Также он предложил директору «Гранд Сервис Экспресса» проработать до момента запуска прямых поездов возможность полноценной, а не технической остановки в Москве поезда, который будет курсировать между Севастополем и Санкт-Петербургом.

Отметим, 7 ноября стало известно, что на направление Санкт-Петербург — Севастополь пустят пять одноэтажных купейных и плацкартных поездов, при этом в Москве они будут делать только техническую остановку.