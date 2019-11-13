Москва, , 12:33 — REGNUM Законопроект о приоритетном зачислении в одну школу братьев и сестер Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября. Такую льготу дети получают и при записи в детский сад.

Поправками дается детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в те учебные заведения, куда ходят их братья и сестры.

«Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается, — сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. — В итоге, образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам».

Ряд регионов решал проблему на уровне регионального законодательства.

«Однако практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий», — указал он.

Он привел в пример Самарскую область, где прокуратура посчитала, что в отсутствие единого федерального требования решение региона установить приоритет одних детей нарушает права других.

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