Новосибирск, , 12:33 — REGNUM В Новосибирске в ближайшие дни ожидается усиление морозов. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 14 по 16 ноября в городе ночью будет до — 24 °C, в пригороде до — 28 °C, днём до — 20 °C, снег, гололедица.

Завтра, 14 ноября, температура ночью до — 18 °C, в пригороде до — 21 °C, днём до — 15 °C (с понижением в течение дня). 15 ноября ночью до — 24 °C, днём — 18.-20 °С. 16 ноября ночью до — 24 °C, в пригороде до — 28 °C, днём до — 13 °C.

Отметим, что сегодня, 13 ноября в городе, во второй половине дня ожидается снег, температура воздуха до-5 °С с дальнейшим понижением в течение дня, на дорогах местами гололедица.