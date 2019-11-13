Могадишо, , 12:47 — REGNUM Сомали и Программа развития ООН (ПРООН) запустили новый проект по адаптации к изменению климата на сумму в 10 миллионов долларов США, чтобы помочь сельским общинам Сомали обеспечить доступ к крайне небольшим запасам воды. Более 360 000 фермеров и скотоводов получат выгоду от нового устойчивого управления водными ресурсами и систем раннего предупреждения наводнений. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

«С началом ускорения изменения климата Сомали сталкивается с более частыми засухами и наводнениями. Жители сельских районов особенно уязвимы», — сказал вице-премьер Сомали Махди Мухаммед Гулайд. «В рамках этого нового проекта мы создадим основы для Сомали и его народа по управлению своей драгоценной водой. Проект включает реформирование национальной политики; развитие знаний и навыков на национальном, государственном и общинном уровнях; и расширение инфраструктуры мониторинга климата и систем раннего предупреждения».

В течение 2019/20 года будет создана первая в Сомали Национальная служба гидрометеорологии и мониторинга, будут установлены автоматические метеорологические станции и оборудование для мониторинга по всей стране, а также будет расширен существующий в Сомали инструмент для прогнозирования паводков и засух раннего оповещения.

«Эта важная инициатива учитывает приоритеты Сомали, определенные в ее Национальной программе действий по адаптации к изменению климата в рамках глобального Парижского соглашения», — сказала представитель-резидент ПРООН Джоселин Мейсон. «Мы очень рады, что этот фантастический проект начался, и мы оказываем всю необходимую техническую поддержку для его реализации. Доступ к чистой воде непосредственно спасает жизни, но также тесно связан с продовольственной безопасностью, средствами к существованию, сокращением масштабов нищеты, гендерным равенством и, в случае Сомали, миром и безопасностью».